Son dakika: Gaziantep'te camiden kablo hırsızlığı kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika: Gaziantep'te camiden kablo hırsızlığı kameraya yansıdı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika: Gaziantep'te camiden kablo hırsızlığı kameraya yansıdı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te camiden yapılan kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te camiden yapılan kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahintepe Mahallesi Hasan Hoca Efendi Camisi görevlisi, girişteki kablonun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen görevli, camiye gelen kişinin kabloyu çaldığını belirledi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin kabloyu yerinden sökmeye çalıştığı görülüyor.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Şahintepe Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Haberler

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