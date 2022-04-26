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Son dakika... Gaziantep'te 10 okulda eş zamanlı "Meslek Tanıtım Günleri"

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Son dakika... Gaziantep'te 10 okulda eş zamanlı 'Meslek Tanıtım Günleri'

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te Gazişehir Öğrenci Meclisleri projesi kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Meslek Tanıtım Günleri" gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Gazişehir Öğrenci Meclisleri projesi kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Meslek Tanıtım Günleri" gerçekleştirildi.

Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10 okulda eş zamanlı düzenlenen etkinlikte öğrenciler, türkü seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Hasan Kalyoncu Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, aynı anda 10 okulda Kalyon Üniversitesi'nin tüm birimlerinin kariyer tanıtımı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de sosyal bilimlere en çok önem veren öğrencisini de en çok sosyalleştiren üniversite olduklarını aktaran Dereli, "Akademik birimlerimizi liselerde tanıtıyoruz. Onun için buradayız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan ne yapabildiğimizdir. Hakikaten sosyal bilimleri önemseyen bir üniversiteyiz. Çok net olarak söylüyorum. Sosyal bilimlere önem veriyoruz. Ayrıca bir şeyin daha önemli olduğuna inanıyorum. Her kim kültür sanat ve spor yaparsa daha başarılı olur diyorum." diye konuştu.

Tanıtım günlerine İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gazişehir Öğrenci Meclisi Koordinatörü Gökhan Karabörk ve öğrenciler katıldı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Sabahattin Zaim, Hasan Kalyoncu, Gaziantep, Güncel, Haberler

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