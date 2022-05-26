Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan şahsın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada - Haberler

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Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan şahsın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağırdıktan sonra polisin uzaklaştırma ikazlarına karşılık olarak "Lailahe illallah" diyen kişi polis tarafından etkisiz halde getirildi. O anların görüntüleri anbean kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli anlar yaşandı. "Üzerimde bomba var" diyen bir şahıs, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay anı kameralara yansıdı.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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