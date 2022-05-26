Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan şahsın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağırdıktan sonra polisin uzaklaştırma ikazlarına karşılık olarak "Lailahe illallah" diyen kişi polis tarafından etkisiz halde getirildi. O anların görüntüleri anbean kaydedildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli anlar yaşandı. "Üzerimde bomba var" diyen bir şahıs, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay anı kameralara yansıdı.
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