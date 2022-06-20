Son dakika! Gamze Taşcıer: Böylesine Net Bir Barbarlığın İndirimle Ödüllendirilmesi Ne Adalete Ne Vicdanlara Sığar

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanığa 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına tepki göstererek, "Böylesine net bir barbarlığın indirimle ödüllendirilmesi ne adalete sığar ne de vicdanlara sığar… Şunu çok açıkça ifade edeyim; bu kararı tek bir kişi vermemiştir. Bu kararı, bu karanlık zihniyetin sahipleri hep birlikte vermiştir" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Gamze Taşcıer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'da Pınar Gültekin'i öldürmek suçundan yargılanan Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesini eleştirdi. Taşcıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"BÖYLESİNE NET BİR BARBARLIĞIN İNDİRİMLE ÖDÜLLENDİRİLMESİ NE ADALETE SIĞAR NE DE VİCDANLARA SIĞAR"

"Bu karar, yargıyı da kuşatan kapkaranlık zihniyetin bir yeni örneğidir. Tam anlamıyla bir skandal, bir hukuk katliamıdır. Pınar Gültekin'i boğan, henüz yaşarken varile koyup yakan bir barbarın işlediği, tüyleri diken diken eden canavarca cinayete haksız tahrik indirimi verildi. Böylesine korkunç bir cinayete bile haksız tahrik indirimi verilmesinin ardında, ancak ve ancak kadınları ikinci sınıf insan gören, kadınların varlığını bir tahrik gerekçesi gören bir zihniyet vardır. Böylesine net bir barbarlığın indirimle ödüllendirilmesi ne adalete sığar ne de vicdanlara sığar.

"BU KARARI TEK BİR KİŞİ VERMEMİŞTİR. BU KARARI, BU KARANLIK ZİHNİYETİN SAHİPLERİ HEP BİRLİKTE VERMİŞTİR"

Bu skandal karar, potansiyel kadın katillerine cesaret, henüz duruşmasını bekleyen katillere de moral vermiştir. Mahkemelerden kadın katillerine çıkan her indirim kararı, bir yeni cinayette kullanılacak tabancaya mermi, kadınlara savrulan bir bıçak darbesi oluyor. Kadınlar için hava kadar, su kadar hayati olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alan Erdoğan iktidarı, 'Bizim sözleşmeye ihtiyacımız yok' ifadeleriyle bu kararlarını savunuyordu. Halbuki hiçbir zaman tam anlamıyla uygulamadıkları sözleşme, 'sözde namus' kavramının şiddet eylemlerine gerekçe olarak kullanılamamasını sağlama görevini taraf devletlere yüklüyordu. Bu hüküm hiçbir zaman uygulanmadı ve biz de uygulanması için yıllarca mücadele ettik. AKP'nin kadına şiddeti engelleyeceğini iddia ettiği son çıkan kanunda da tahrik indirimlerine dair en ufak bir içerik yoktu. Bu yöndeki taleplerimiz de göz ardı edildi. İşte geldiğimiz noktada, bir kadını canlı canlı yakan bir barbara haksız tahrik indirimi verildiğini görüyoruz. Şunu çok açıkça ifade edeyim, bu kararı tek bir kişi vermemiştir. Bu kararı, bu karanlık zihniyetin sahipleri hep birlikte vermiştir."

ANKA / Güncel