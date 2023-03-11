Son Dakika: Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Muslera maça ilk 11'de başlıyor, Zaniolo ise yedek.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu akşam oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde rekor için sahaya çıkıyor. Aslan bu mücadeleyi kazanırsa üst üste 14. galibiyetle lig tarihine geçecek.

DÜDÜK KARAOĞLAN'DA

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan.

MUSLERA İYİLEŞTİ

Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.

ADEKUGBE YERLİ

Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe, bu sezon deprem felaketi nedeniyle getiren kural ile yerli statüsünde sayılıyor.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEKLER

Sarı-kırmızılılar, biri hükmen olmak üzere son 16 resmi maçını kazandı. Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen Galatasaray, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 13 maçını kazanan Galatasaray, bu akşamki maçı da kazanarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

Kasımpaşa: Belli olmadı