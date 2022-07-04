Son dakika haberi! FRENİ PATLAYAN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4'Ü AĞIR 27 YARALI Gelen son dakika haberine göre MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı, devrilen minübüste 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı, devrilen minübüste 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 63 NU 966 plakalı minibüsün freninin patlaması nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen minibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan 27 yaralı ambulanslarla Erdemli ve Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi. 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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