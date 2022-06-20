Son dakika... Finike kaçak alkol operasyonunda bir şüpheli yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Finike ilçesinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Finike ilçesinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Finike ilçesine bağlı Sahilkent Mahallesi'de kaçak alkol satışı yapıldığını tespit etti. Finike Cumhuriyet savcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen E.U. yakalandı. Şüphelinin aracında araçta yapılan aramada, 2 litre etil alkol, 8 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına altına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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