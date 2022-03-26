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Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Son dakika... Filistin'de ev yangınında 5 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu aynı aileden yaşları 4 ile 14 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybederken, babalarının da ağır yaralandığı kaydedildi.

Haberde yangına ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Batı Şeria, Filistin, Yangın, İşgal, Güncel, Haberler

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