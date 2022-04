Son Dakika | Filistin Başbakanı bölgede artan gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bölgede son günlerde artan gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu ve uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Iştiyye, haftalık kabine toplantısının açılışında, bölgede son dönemde şiddet olaylarıyla artan gerilime değindi.

Filistin Başbakanı, İsrail'in "öldürme, işkence, tutuklama, yerleşimcileri suç işlemek için salma" gibi eylemlerinin, bölgenin güvenlik ve istikrarına büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun İsrail'in gerilimi tırmandırıcı bu saldırılarını durdurmak için müdahale etmesi gerektiğini belirten Iştiyye, " İsrail'in Filistinlileri öldürmek için kullandığı, Filistinlilerin bir 'saatli bomba' olduğu söylemi tehlikeli bir gerilimin işaretini veriyor. Çünkü İsrail'e göre toprağını ve mülkünü koruyan her Filistinli bir saatli bomba ve öldürülmesi gerekiyor. Bu yaklaşım çok tehlikeli." dedi.

Iştiyye, bölgede gerilimin tırmanmasından kaynaklanacak ciddi sonuçlardan İsrail'in sorumlu olacağını söyledi.

Bölgede ramazan ayıyla gerilimin tırmanması endişesi

Ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişe ediliyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

İsrail askerleri, cumartesi günü Cenin kentinde İslami Cihad üyesi olduğu ifade edilen 3 kişiyi "saldırı hazırlığında olduğu" iddiasıyla öldürmüştü. Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail güvenlik güçlerinin "saatli bir bombayı" etkisiz hale getirdiğini dile getirmişti.

İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları ve akşamları Mescid-i Aksa'ya müdahalesi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti. Artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.