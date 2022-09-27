Son Dakika | Fethiye'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberler... Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın ifaye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın ifaye ekiplerince söndürüldü.
Patlangıç Mahallesi 346 Sokak'taki üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel