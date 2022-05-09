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Son dakika: Fethiye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika: Fethiye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Fethiye ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki apartmanın depo olarak kullanılan çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının, çatıda bulunan baz istasyonundan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

İtfaiye, Fethiye, Yangın, Güncel, Haberler

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