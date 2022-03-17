Son Dakika | Fatih'te tramvayın altında kalan kişi öldü

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında ilerleyen tramvayın, Pazartekke mevkisindeki yaya geçidinin bulunduğu yerde çarptığı kişi, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından morga götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Bu arada, olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.