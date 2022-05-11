Son dakika haberi | Fatih'te tramvay ile İETT otobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Fatih'te 6 kişinin yaralandığı tramvay ile İETT otobüsü çarpıştığı kaza anının güvenlik kamerasını görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpışmış, kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durdurulmuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından otobüs olay yerinden kaldırılırken, tramvay seferleri de normale döndü. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan İETT otobüsüne, seyir halindeki tramvayın çarptığı görülüyor.

(Caner Sönmez - Davut Has - Selim Bayraktar - Furkan Duman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel