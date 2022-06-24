Son dakika... Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen öldü, 76 göçmen yaralandı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentindeki sınır hattında, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan 500 kadar düzensiz göçmenden 5'inin yaşanan arbede ve tel örgülerin aşılması girişimi sırasında öldüğü, 76 göçmenin yaralandığı bildirildi.

Melilla'nın 15 kilometre uzaklığındaki Fas kenti Nador'daki yerel makamların İspanya haber ajansı EFE'ye verdikleri bilgilerde, yaklaşık 500 düzensiz göçmenin bu sabah sınır noktasına akın etmesi sonrasında yaşanan arbede ve 10 metreyi bulan dikenli tel örgülerin aşılması girişimi sırasında 5 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaşanan olayda ayrıca 76 düzensiz göçmenin yaralandığı ve bunlardan 13'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 140 kadar Fas polisinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Melilla yerel yönetim yetkilileri de sınır hattının "Çin mahallesi" olarak adlandırılan bölgesinde yaşanan düzensiz göçmen akınında en az 133 göçmenin İspanya tarafına geçtiğini ve barınma merkezinde tutulduklarını duyurdu.

İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerden 57'sinin yaralı olduğu, ayrıca olaya müdahale eden İspanyol jandarmasından 47'sinin hafif yaralandığı ve 4 aracın da zarar gördüğü ifade edildi.

Melilla Valiliği, sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurdu.

Valilik, "düzensiz göçmen akınının çok iyi bir şekilde organize edildiğini ve göçmenlerin şiddet uygulayarak İspanya tarafına geçmeye çalıştıklarını" savunarak, Fas güvenlik yetkililerinin göçmen akınını durdurmak için İspanyol makamlarıyla aktif iş birliğinde olduğunu açıkladı.

Olay sonrasında İspanyol polisi ve jandarması bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Başbakan Sanchez

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında "İspanyol hükümeti adına, Fas hükümeti ile yaptığımız ve en iyi ilişkilere ve yakın iş birliğine duyulan ihtiyacı gösteren olağanüstü iş birliğine teşekkür etmek isterim. Maalesef bugün Melilla kentinde yaşananlarda da gördüğümüz gibi düzensiz göçe karşı mücadelede içişlerinin yakın iş birliğine ihtiyaç olduğu görülmüştür." dedi.

Batı Sahra sorunundan kaynaklanan ve 10 ay süren İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz geçen nisan ayında sona ermiş ve iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı.

Melilla'da yaşananlar normalleşme sürecindeki ilişkiler döneminde ilk düzensiz göçmen akını olurken 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin öncesinde olması bakımından dikkati çekti.