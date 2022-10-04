Son Dakika | Faik Öztrak: Metal Yorgunu Kadrolarınızın Millet İçin Atabileceği Tek Hayırlı Adım, Çarşamba Randevunuzda 'Hemen Seçim' Kararı Almanızdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e seslenerek, "Bu dakikadan sonra, metal yorgunu kadrolarınızın millet için atabileceği tek hayırlı adım, çarşamba randevunuzda 'hemen seçim' kararı almanızdır" dedi.

Faik Öztrak, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması, bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" açıklamasını yapan Ömer Çelik'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi.

Öztrak, Çelik'in sosyal medya hesabını da etiketleyerek yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Ömer Çelik, 20 yılın sonunda hak ve özgürlükler konusunda AK Parti'nin ülkemizi getirdiği nokta milletin malumudur.

Bu dakikadan sonra, metal yorgunu kadrolarınızın millet için atabileceği tek hayırlı adım, çarşamba randevunuzda 'hemen seçim' kararı almanızdır."