Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Erol Polat - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu

Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapılırken parlama meydana geldi, ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, hastanede tedaviye alındı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapılırken parlama meydana geldi, ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 İşçi, hastanede tedaviye alındı.

Çayırova'da, Akse Mahallesi 538'inci Sokak'ta bulunan fabrikada, öğle saatlerinde döküm yapıldığı sırada parlama meydana geldi. 3 işçinin ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşurken, diğer işçiler müdahale etmeye çalıştı. İhbarla fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler B.E., İ.Ç. ve A.A., sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise fabrikada inceleme başlattı.


Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu

Son dakika! Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

İtfaiye, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title