Son dakika! Eymen Durak davasında beklenen rapor geldi: Mine Durak'ın cezai ehliyeti tam

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandırda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu sanıklardan anne Mine Durak (27) için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan beklenen rapor geldi. Raporda Durak'ta herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı ve bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın, oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Raporu değerlendiren Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir temsilcisi avukat Yeşim Aydın Sağra, "Dernek olarak süreci en başından beri takip ediyoruz. Her celse duruşma salonundan kahrolarak ayrıldık ancak artık dosyada hiç eksiklik kalmadığı için 18 Temmuz'da adalet yerini bulacağı için buruk da olsa mutluyuz. Sanık öz anne çocuğunu istismar etmiştir. Başkalarının istismar etmeleri için Twitter'da ilan vermişler. Her ne kadar akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiyse de cezai ehliyeti tamdır ve diğer sanıkla iştirak halinde Eymen bebeği katlettiler. Her iki sanık için de adaletin tecelli edeceğine inancımız tam" dedi.