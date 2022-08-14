EVİNDE BIÇAKLANDI, YARDIM İSTEMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAPININ ÖNÜNE YIĞILDI; HASTANEDE ÖLDÜ KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evinde tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan İlhan Alan (60), yardım istemek için kapının önüne çıktı. KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evinde tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan İlhan Alan (60), yardım istemek için kapının önüne çıktı. Evinin önünde yığılıp kalan Alan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde İzmit Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Evine gelen 2 kişiyle tartışan İlhan Alan, göğsünden bıçaklandı. Kimliği belirlenemeyen bıçaklı saldırganlar kaçarken, yardım istemek için evden çıkan Alan, kapının önüne yığıldı. Kanlar içerisindeki Alan'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Alan'ı öldüren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› EVİNDE BIÇAKLANDI, YARDIM İSTEMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAPININ ÖNÜNE YIĞILDI; HASTANEDE ÖLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.