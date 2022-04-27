Son dakika! Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da sivillere yönelik saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Addis Ababa İslami İşler Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gonder şehrinde kimliği belirsiz kişilerce sivillere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "planlı bir katliam" olarak nitelendirilen saldırıda, 21 kişinin yaşamını yitirdiği, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiği, kadınların tecavüze uğradığı kaydedildi.

Saldırının kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.