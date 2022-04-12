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Son dakika... Espiye Kaymakamı Tengir, başarılı polisleri ödüllendirdi

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Son dakika... Espiye Kaymakamı Tengir, başarılı polisleri ödüllendirdi

Edinilen son dakika haberine göre Espiye Kaymakamı Taner Tengir, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 polisi başarı belgesiyle ödüllendirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Espiye Kaymakamı Taner Tengir, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 polisi başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Tengir, makamında ağırladığı polisleri başarılarından dolayı kutlayarak belgelerini verdi.

Kaymakam Tengir, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü kutladı.

İlçede asayiş olaylarının aydınlatılmasında gayret gösteren emniyet mensuplarını ödüllendirdiklerini belirten Tengir, "Emniyet personelimizin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

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AA / Fikret Bıyık - Güncel

Hisarcık, Güncel, Haberler

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