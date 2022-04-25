Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika! Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, Sakintepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait araç ve evlerde narkotik dedektör köpeği "Tetik"in de katıldığı aramada, 81 gram metamfetamin, hassas terazi, 18 kilitli poşet, uyuşturucu kullanma aparatı ve düzeneği, ruhsatsız tabanca, döner bıçağı, muşta, 2 jop, sustalı bıçak ile göz yaşartıcı sprey ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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