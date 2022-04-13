Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
Son dakika: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddia edilen M.A.G, S.H. ve B.E. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 93,22 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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