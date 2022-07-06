Son dakika... Eskişehir'de polis ekipleri kurbanlık alışverişleriyle ilgili uyarıda bulundu Son dakika habere göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde 3 bin 110 bilgilendirme broşürü dağıttı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde 3 bin 110 bilgilendirme broşürü dağıttı. Ekipler, kurbanlık satış alanları, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ile halkın yoğun bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik olaylarına karşı vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında 3 bin 110 el broşürü dağıtan ekipler, söz konusu olaylara karşı uyarılarda bulundu. AA / Emrah Yaşar - Güncel Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika... Eskişehir'de polis ekipleri kurbanlık alışverişleriyle ilgili uyarıda bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.