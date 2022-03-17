Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Son dakika habere göre Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Sürdürülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, 101 paket tütün, 94 paket sigara ile 165 puro ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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