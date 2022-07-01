Son dakika: Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi

Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Amjed M.M. (28), tutuksuz sanıklardan kardeşi Asaad M.M'nin yanı sıra Sally'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise mahkeme salonuna gelmedi.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddeden Amjed M.M, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'den itibaren haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çok sayıda kişinin ifadesine başvurmuştu. Kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

İddianamede, cinayet sanığı Amjed M.M. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, ona yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar kardeşi Asaad M.M, arkadaşları Ammeer M.M, Sarhan S.A. ve Hasan A.A'nın ise "suçluyu kayırma" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.