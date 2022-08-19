Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Eskişehir'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü öldü

Son Dakika | Eskişehir'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de tırın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de tırın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Anıl Yıldırım idaresindeki 42 KS 020 plakalı tır, Eskişehir-İnönü kara yolu Sarısu Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Yıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title