Son Dakika | Eskişehir'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü öldü Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de tırın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Eskişehir'de tırın dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Anıl Yıldırım idaresindeki 42 KS 020 plakalı tır, Eskişehir-İnönü kara yolu Sarısu Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Yıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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