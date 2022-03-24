Son Dakika | Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen kişiye uzaklaştırma kararı - Haberler

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Son Dakika | Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen kişiye uzaklaştırma kararı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son Dakika | Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen kişiye uzaklaştırma kararı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlk evliliğinden 4 çocuğu bulunan ve 12 yıl önce boşanan Saffet Yorulmaz, 7 ay önce tanışıp 14 Şubat'ta kıyılan dini nikahla aynı evde yaşadığı İ.S'den şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hastanede tedavi edilen kadının şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Yorulmaz'ın cep telefonuna ise Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı kuruldu.

Saffet Yorulmaz, gazetecilere, 18 Mart'ta İ.S'nin eve alkollü geldiğini ve yemek yerken kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne sürdü.

İ.S'nin, yanına gelen kızlarına da küfür ve hakarette bulunduğunu iddia eden Yorulmaz, şunları anlattı:

"Üzerimi değiştirmek için çocuklarımın yaşadığı eve gitmeye çalıştım, beni engelledi. Kızıma tekme atacağı sırada ben kızımı korumak isterken tekme burnuma geldi, burnumu kırdı. Kavga dışarıda devam etti. Burnum kırıldı diye bağırdım, o arada komşular geldi. Hemen polisi, ambulansı aramalarını istedim. Çocuklarıma ve bana bir şey yapmasından çok korkuyorum. Tedirginim. Hep buralardaymış, eve gelecekmiş gibi. Bugün rüyamda gördüm, beni tekrar dövdü. Her yerim kan içindeydi. Şikayetçi oldum, en ağır şartlarla yargılanmasını istiyorum. Diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum."

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Sevgililer Günü, Eskişehir, Güncel, Haberler

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