Son dakika... Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Tokyo'ya ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Tokyo'ya ulaştı

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Tokyo'ya ulaştı

Son dakika habere göre Japonya'da dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Japonya'da dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.

Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi.

Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti.

Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.

Cenazesi Tokyo'ya getirildi

Nara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde silahla vurularak öldürülen eski Başbakan Abe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde kentteki hastaneden alındı.

Cenazeyi taşıyan araç, Abe'nin evinin bulunduğu başkent Tokyo'nın Şibuya bölgesine yerel saatle 13.30'da ulaştı.

Siyah cenaze aracında eski Başbakan'ın eşi Abe Akie'nin de olduğu öğrenildi.

Diğer yandan sevenleri Abe'nin vurulduğu yere gelerek çiçekler bıraktı. Buraya gelenlerden bazıları dualar ederken bazıları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Japonya Tokyo Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title