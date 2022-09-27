Son Dakika | Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) üyeleri, 96 yaşında hayatını kaybeden eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir araya geldi. İkindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılan grup, dua ettikten sonra camiden ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal Ankara Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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