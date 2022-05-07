Son dakika! Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika! Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Son dakika haberler... CHP'nin 22'nci ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman (72), Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi.

CHP'nin 22'nci ve 23'üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman (72), Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi.

Eski Milletvekili Canan Arıtman'ın 1,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Arıtman'ın, Karşıyaka'daki evindeyken beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Arıtman'ın oğlu Mehmet Arıtman, "Annem 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyordu ancak beynine pıhtı atması sebebiyle yaşamını yitirdiğini düşünüyoruz" dedi. Canan Arıtman, yarın Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nden öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Haberler

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