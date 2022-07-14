Son dakika! Eşini öldürüp, oğluna 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' demiş - Haberler

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Son dakika! Eşini öldürüp, oğluna 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' demiş

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Son dakika! Eşini öldürüp, oğluna 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' demiş

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Kader Değirmen'in (38), eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü belirlendi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Kader Değirmen'in (38), eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü belirlendi. Halis Değirmen'in, olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği, eve giden oğlunun ise annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Değirmen, oğlu tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kader Değirmen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kader Değirmen'in, eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü saptandı. Halis Değirmen'in, 01 RU 279 plakalı kamyonetle kaçtığını belirleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgeyi ablukaya aldı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ

Polis, Halis Değirmen'i 4691 sokakta durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada kendine ait kimliği buldu. Gözaltına alınan Halis Değirmen, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

OLAY SONRASI OĞLUNU ARAMIŞ

Öte yandan, şüpheli Halis Değirmen'in olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği öğrenildi. Babasının aramasının ardından eve giden talihsiz genç, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Kader Değirmen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Halis Değirmen ise adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

İzmir OSB Güncel Haberler Son Dakika

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