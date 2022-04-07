Son dakika haber | Eşini baltayla öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi

İzmir'de eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat'ın (54) yargılandığı davada, mütalaa veren savcı sanık Polat'ın 'eşi karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

26 Kasım 2019 tarihinde, 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat arasında İzmir'in Buca ilçesinde bulunan evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup Polat, iddialara göre eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirirken, polisi arayan Yakup Polat, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Yakup Polat'ı gözaltına aldı. Sevgi Polat ise yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tutuklanan Yakup Polat hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, olaya ilişkin aklına bir şey gelmediğini söyledi. Yargılamada Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve Polat çiftinin çocukları M.P. katıldı. Müşteki avukatları, sanık avukatlarının mazeret bildirerek süreci uzattıklarını söylerken, M.P. ise "Bu süreç çok uzadı. Kardeşlerimle beraber hepimiz çok yorulduk. Bir an önce karar çıkmasını istiyoruz" dedi.

Esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu açıklayan duruşma savcısı, alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup Polat'ın, Sevgi Polat'ı 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaanın okunmasının ardından mahkeme heyeti, bir sonraki celsede sanık avukatının salonda hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel