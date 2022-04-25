Esenyurt'ta yanan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Haberler

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Esenyurt'ta yanan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

AA - İrem Demir - Güncel
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Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1552. Sokak'ta, 6 katlı bir binanın üçüncü katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının başladığı katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilendikleri tespit edilen bina sakinleri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AA / İrem Demir - Güncel

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