ESENYURT'TA PARKTA 3 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜREN SANIK HAKİM KARŞISINDA

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bir parkta, geçtiğimiz yıl aralık ayında, Meryem Yılmaz isimli 3 çocuk annesi bir kadın karın ve sırt bölgesinden aldığı 16 bıçak darbesiyle katledildi. Katil zanlısı Erdal Dönmez şehirlerarası otobüste yakalandı. Dönmez hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.

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Müşteki avukatı Nilda Baltalı ise sanığın savunmalarının çelişkili olduğunu belirterek, şikayetçi olduklarını vurguladı. Mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel