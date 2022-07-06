Son Dakika | "Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı: Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu" Son dakika habere göre Sayın abonelerimize..."Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi. Sayın abonelerimize... " Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı: Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu" başlığıyla geçtiğimiz haberimizde yer alan aşağıdaki fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz. Demirören Haber Ajansı Demirören Haber Ajansı / Güncel Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

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