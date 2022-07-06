Son Dakika | "Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı:  Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu" - Haberler

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Son Dakika | "Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı:  Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu"

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | 'Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı:  Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu'

Son dakika habere göre Sayın abonelerimize..."Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi.

Sayın abonelerimize...

" Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı:  Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu" başlığıyla geçtiğimiz haberimizde yer alan aşağıdaki fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz. Demirören Haber Ajansı


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

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