Esenler'deki cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi
AA - İlyas Kaçar - Güncel
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İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada Asiye Atalay'ı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada Asiye Atalay'ı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestiği Asiye Atalay'ı (19) silahla öldürdüğü ileri sürülen Ümit K'nın Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlandı.
Ümit K, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Örgütlü uyuşturucu ticaretinden yattığı cezaevinden yaklaşık 5 ay önce çıkan Ümit K'nın hakkında 4 ayrı suçtan toplam 16 kayıt bulunduğu belirlendi.
AA / İlyas Kaçar - Güncel