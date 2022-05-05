Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI - Haberler

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Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ESENLER'de öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde 25 yaşındaki Ümit K. tarafından silahla vurularak öldürülen Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak evinin önüne getirildi. Helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Atalay'ın telli duvaklı tabutu cenaze töreni için Cabir Bir Abdullah Camii'ne götürüldü. Asiye Nur Atalay ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Esenler, Cenaze, Güncel, Haberler

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