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Son Dakika | Erzurum'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı annesini de yaraladı

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Son Dakika | Erzurum'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı annesini de yaraladı

Son dakika haberleri... Erzurum'da evinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, annesini de yaraladı.

Erzurum'da evinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, annesini de yaraladı.

Palandöken ilçesinde bulunan TOKİ Konutları'ndaki evine giden F.Y, annesi H.A'yı, O.T. ile gördü.

Çıkan tartışmada O.T'yi bıçakla öldüren F.Y, annesini de yaraladı.

Cinayet sonrası polis ekiplerince yakalanan F.Y, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anne H.A'nın, 2015'te eşinden boşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel

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