Son Dakika | Erzurum'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı annesini de yaraladı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Erzurum'da evinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, annesini de yaraladı. Erzurum'da evinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, annesini de yaraladı. Palandöken ilçesinde bulunan TOKİ Konutları'ndaki evine giden F.Y, annesi H.A'yı, O.T. ile gördü. Çıkan tartışmada O.T'yi bıçakla öldüren F.Y, annesini de yaraladı. Cinayet sonrası polis ekiplerince yakalanan F.Y, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Anne H.A'nın, 2015'te eşinden boşandığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Mutaf Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Erzurum'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı annesini de yaraladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.