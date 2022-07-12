Son Dakika | Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 571 şüpheli polislerce yakalandı

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 6 ayda yaptıkları uygulamalarda araması bulunan 571 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yılın ilk 6 ayı içerisinde çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Söz konusu uygulamalar kapsamında 170 bin 385 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekiplerin yakaladığı 571 aranan şüpheliden 86'sı tutuklandı, 8 bin 574 kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.

Ekipler, kontrol ettikleri 151 bin 910 araçtan 18 bin 169'unun sürücüsüne ceza kesti, 236 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalar kapsamında 9 av tüfeği, 30 tabanca, 6 kurusıkı, 46 kesici alet, 2 kilo 190 gram esrar, 5 tarihi eser, 18 litre kaçak içki, 303 gram tütün, 46 bin 603 makaron, 16 bin 526 paket gümrük kaçağı sigara, 13 kilo 529 gram metamfatemin, 27 kilo 927 gram eroin, bin litre kaçak akaryakıt ile 11 gram bonzai ele geçirdi.