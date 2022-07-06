Son Dakika | Erzincan'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti. Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezi Atatürk Mahallesi'nde Emin Aslan (25) ile S.M. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M. yanındaki bıçakla Emin Aslan'ı bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan (25) kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengüek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olay yerinden kaçan S. M. polis ekiplerinin çalışması sonucu yeni sanayi sitesinde yakalanarak gözaltına alındı. AA / Kemal Özdemir - Güncel Emin Aslan Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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