Son Dakika | Erzincan'da ahşap evde çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı (2)
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Edinilen son dakika haberine göre YANGIN 5 SAATTE KONTROL ALTINDA Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 evi saran alevler, ekiplerin 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
YANGIN 5 SAATTE KONTROL ALTINDA
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 evi saran alevler, ekiplerin 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatılırken, evlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel