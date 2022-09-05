Son Dakika | Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aslanlı Mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Ö.A.G. ağır yaralandı. Yakınları, yaralı çocuğu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı göz ve acil ek hizmet binasına kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Araştırma Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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