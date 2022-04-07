ENGELLİ DAMLA, BARAKADA SOBADAN ÇIKAN YANGINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİR'in Buca ilçesinde, dağlık alanda bulunan barakada sobadan çıkan yangında engelli Damla Uysal (33), yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Dereköy mevkisinde dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, baba Kadir Uysal, üşüyen engelli kızı Damla için baraka evde sobayı yakıp, dağlık alanda papatya toplamaya çıktı. Baraka evden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerce yapılan yangın sırasında evde bulunan Damla Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.