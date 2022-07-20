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Son Dakika | Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü

AA - Ömer Çakıcı - Güncel
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Son Dakika | Enez'de çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberler... Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Karaincirli köyü Değirmenci mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

Karaincirli Muhtarı Osman Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde buğday hasadı sonrası yangın çıktığını belirterek "Yangında saman balyası yüklenen iki traktör römorku samanlarla birlikte yandı. Yaklaşık 30 dönüm bir alan zarar gördü." diye konuştu.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

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