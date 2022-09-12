Son Dakika | Elmalı'da ahır ve samanlıkta yangın çıktı

Elmalı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakaçiftlik Mahallesi'nde Bayram Sarıkaya'ya ya ait samanlık ve ahır da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın ahır ve samanlıkta büyük çapta hasara yol açtı.

Yakaçiftlik Mahallesi Muhtarı Volkan Aktaş, "Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın vatandaşlarımızın da gayreti ile söndürüldü. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. İtfaiyemize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.