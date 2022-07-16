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Son dakika... Yaralı leylek tedavi altına alındı

AA - Güncel
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Son dakika haberine göre Elazığ'da vatandaşlar tarafından ayağı kırık bulunan leylek tedavi altına alındı.

Elazığ'da vatandaşlar tarafından ayağı kırık bulunan leylek tedavi altına alındı.

Merkez Yünlüce köyü sakinlerinden Yalçın Kaymaz, merada ayağı kırık leylek buldu.

Eşinin yardımıyla leyleğe ilk müdahalede bulunan Kaymaz, durumu Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, leyleği Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Ayağı kırık leylek, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

AA / Güncel

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