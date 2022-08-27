Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haberine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında Elazığ-Diyarbakır kara yolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek "Alex"in yardımıyla arama yapan ekipler, 110 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan Ş.D. (37) ve A.G. (27) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel