Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişi üst aramasında 2 kilo 30 gram esrarla yakalandı. Yürütülen soruşturma sonucu uyuşturucuyla bağlantılı bir zanlı daha gözaltına alındı.

Öte yandan kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Ayrıca son bir haftadaki çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda 205 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 303 sentetik hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

AA / İsmail Şen - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Güncel, Haberler

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