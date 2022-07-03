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Son dakika! Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika! Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber: Elazığ'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Elazığ'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana gelen olayda, otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek, evinin önünde bulunan M.Ç'ye (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan M.Ç, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / İsmail Şen - Güncel

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