Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı
AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika haberleri... Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.
DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde seyir halindeki tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
Yangın tırda hasara neden oldu.
AA / İsmail Şen - Güncel