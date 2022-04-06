Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri... Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde seyir halindeki tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın tırda hasara neden oldu.

Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

AA / İsmail Şen - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, Yangın, Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title